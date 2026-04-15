Ультраправая «Альтернатива для Германии» впереди всех

Die Welt передает, что результат ультраправых вырос на один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время коалиционные партии понесли потери. Правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца получил 23% поддержки, это на три процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. В целом это худший результат для этой политсилы с декабря 2021 года.

Самой популярной партией в Германии стала «Альтернатива для Германии» (АдГ), за нее готовы проголосовать 27% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса социологического института YouGov.

Социал-демократическая партия Германии получила 13 процентов, на один процентный пункт меньше, чем в марте. Зеленые и Левая партия набрали по одному процентному пункту, достигнув 14 и 10 процентов соответственно.

В то же время опрос YouGov показал рост недовольства коалиционным правительством Мерца. 79% опрошенных заявили, что недовольны работой кабинета министров. Для сравнения: в первом опросе в июне 2025 года этот показатель составлял 55%.

Недавние опросы агентства dpa также свидетельствуют, что ультраправая «Альтернатива для Германии» опередила консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Еще один опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, это худший результат для нынешней коалиции.

По данным американского института исследования общественного мнения Morning Consult, немецкий канцлер Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.