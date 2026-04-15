Символ Дубая закрывают на полтора года

Отель «Бурдж аль-Араб» в Дубае, известный как «отель-парус», закрывается на полтора года для реставрации, сообщили в управляющем холдинге Jumeirah Group.

«После более чем 25 лет приема гостей отель «Бурдж аль-Араб» приступит к тщательно спланированной поэтапной программе реставрации. Этот момент знаменует собой не конец, а вдумчивую паузу, посвященную сохранению этого знакового объекта для будущих поколений», — говорится в сообщении.

С начала войны на Ближнем Востоке Дубай, как и другие эмираты, оказался под ударом иранских дронов. В результате падения обломков дрона в первый же день боевых действий, 28 февраля, у «Бурдж аль-Араб» загорелся внешний фасад здания.