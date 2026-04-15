Премьер призвал президента уйти

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал действующего президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.

«Я прибыл во дворец Шандора, чтобы встретиться с президентом Венгрии. Тамаш Шуйока недостоин представлять единство венгерской нации. Он не годится в нравственные авторитеты или образец для подражания. После формирования нового правительства Тамаш Шуйок должен немедленно покинуть свой пост», - написал Мадьяр в соцсети Х.

Отметим, что по итогам выборов 12 апреля оппозиционная партия «Тиса» получает 138 мест в парламенте из 199, правящая партия «Фидес» только 55 мест.