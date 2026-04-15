Молдова официально объявила о выходе из СНГ

Молдова направила официальное уведомление о выходе из состава Содружества Независимых Государств, заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой.

По его словам, процесс завершится 8 апреля 2027 года — ровно через год после отправки уведомления в секретариат организации, расположенный в Минске.

8 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. 2 апреля молдавский парламент принял в окончательном чтении законопроекты о прекращении действия соглашения о создании СНГ и устава Содружества.

Молдова с 2022 года не посещает заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки.