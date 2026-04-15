Азербайджан в «красной зоне» глобального рейтинга

Согласно прогнозам, к 2040 году 33 страны мира окажутся в зоне «чрезвычайно высокого водного стресса». Азербайджан включен в группу высокого риска наряду с соседними Турцией, Арменией, Ираном и странами Центральной Азии.

Особенно остро проблема стоит на Ближнем Востоке, где уже сегодня наблюдается один из самых низких уровней водной безопасности в мире. В списке стран с «ужасающим» прогнозом оказались ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль, где дефицит может достичь критического уровня в ближайшие полтора десятилетия. Многие страны региона зависят от подземных вод и дорогостоящих технологий опреснения морской воды. В случае повреждения таких объектов, например, в результате военных конфликтов, миллионы людей могут остаться без доступа к питьевой воде.