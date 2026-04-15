Эрдоган пригрозил тем, кто его оскорбляет

Республика Турция — «не рядовое государство», и «ни одна сила не имеет права угрожать ни Турции, ни ее президенту», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании парламентской фракции партии Справедливости и развития (AK Parti) в Великом национальном собрании, Эрдоган подчеркнул «недопустимость оскорблений в адрес Турции и ее руководителя».

«Пусть никто не считает нашу сдержанность и здравый смысл слабостью. Мы не позволим никому заблуждаться на этот счет. Те, кто думает, что сможет поработить этот народ, должны знать — у нас есть сила и решимость, чтобы при необходимости сдвинуть горы», — сказал Эрдоган.

По его словам, «те, кто не хочет, чтобы Турция избавилась от 40-летнего террора, не скрывают своего недовольства этим процессом».

Ранее МИД Турции резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его позицию относительно переговоров США и Ирана и за нападки на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В заявлении турецкого МИД отмечается, что Израиль ставит целью «подорвать продолжающиеся мирные переговоры и продолжить свою экспансионистскую политику в регионе».