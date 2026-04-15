Более 20 кораблей прошли через Ормуз
ИКАО окажет поддержку в экологической сертификации аэропорта Алят и Silk Way Cargo Village

Итоги симпозиума в Марокко
В Марокко открылся 5-й Глобальный симпозиум по поддержке реализации (GISS) Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Азербайджан на мероприятии, проходящем под девизом «Региональные решения — глобальные преимущества», представлен делегацией во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Самиром Мамедовым.

Симпозиум выступает важной платформой для достижения долгосрочных стратегических целей ИКАО, решения актуальных управленческих задач и продвижения устойчивого развития авиационной отрасли.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол министров с участием представителей более чем 40 стран. По итогам встреч высокого уровня был принят документ «Призыв к действию», направленный на обеспечение стабильного и устойчивого развития мировой авиации.

Значимым этапом визита стало подписание соглашения об оказании ИКАО поддержки Администрации аэропорта Алят. Сотрудничество коснется вопросов экологической сертификации грузового комплекса Silk Way Cargo Village и инфраструктуры аэропорта, расположенных в Алятской свободной экономической зоне. Реализация проекта подтверждает стремление Азербайджана к внедрению экологических стандартов в транспортной отрасли и укреплению позиций страны как регионального логистического хаба.

Симпозиум продолжит свою работу до 16 апреля.

