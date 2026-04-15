Пашинян: Если бы не Азербайджан...

Мир между Баку и Ереваном (проявляется) в том, что за последние два года на границе обеих стран не было ни жертв, ни раненых. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что представители «трехглавой партии войны» (подразумевая пророссийскую оппозицию) говорят о пересмотре мирного договора якобы с целью его улучшения: «Извините, а кто может доказать, что в результате этого пересмотра этот документ станет лучше?»

Премьер подчеркнул, что кризис вокруг Ормузского пролива «гораздо сильнее отразился бы на гражданах и экономике Армении с точки зрения цен на нефтепродукты, инфляции и поставок, если бы в этот период не произошло историческое открытие азербайджанской железной дороги для Армении».

По словам главы армянского правительства, несмотря на сложную международную ситуацию, правительства США, Армении и Азербайджана считают приоритетной задачей возобновление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP.