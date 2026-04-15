Взаимные обвинения Лондона и Вашингтона

«Это война, которую мы не начинали и не хотели. Я испытываю сильное разочарование из-за того, что США вступили в этот конфликт без четкого плана его завершения и без ясного понимания своих целей», — сказала Ривз.

Министр финансов подчеркнула, что, несмотря на то что Лондон не поддерживает власти Ирана, вступать в конфликт неподготовленным являлось ошибкой.

«Очевидно, никто здравомыслящий не поддерживает иранский режим, но начинать конфликт без четких целей и понимания, как из него выйти, — это ошибка. И ее последствия ощущают не только семьи в Великобритании, но и в США, и по всему миру», — подчеркнула она.

По словам Ривз, результатом этих действий стала блокировка Ормузского пролива.

Ривз напомнила, что Великобритания организует совместную конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить способы решения этой проблемы. По словам министра, Великобритания не поддерживает блокаду пролива со стороны США.

В то же время президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что отношения между Вашингтоном и Лондоном находятся в плачевном состоянии. Глава Белого дома в очередной раз подверг критике политику британского премьера Кира Стармера, сделав акцент на проблемах правительства Соединенного Королевства в сферах энергетики и иммиграции. Кроме того, Трамп выразил разочарование тем, что Британия не присоединилась к его войне против Ирана, когда США «нуждались в их поддержке». Одновременно Трамп отметил, что указанные обстоятельства и его напряженные отношения со Стармером не повлияют на предстоящий государственный визит короля Карла III в США, которого он назвал «замечательным человеком».