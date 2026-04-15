Более 20 кораблей прошли через Ормуз
Более 20 кораблей прошли через Ормуз

Взаимные обвинения Лондона и Вашингтона

Лондон разочарован политикой президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в интервью газете Daily Mail.

«Это война, которую мы не начинали и не хотели. Я испытываю сильное разочарование из-за того, что США вступили в этот конфликт без четкого плана его завершения и без ясного понимания своих целей», — сказала Ривз.

Министр финансов подчеркнула, что, несмотря на то что Лондон не поддерживает власти Ирана, вступать в конфликт неподготовленным являлось ошибкой.

«Очевидно, никто здравомыслящий не поддерживает иранский режим, но начинать конфликт без четких целей и понимания, как из него выйти, — это ошибка. И ее последствия ощущают не только семьи в Великобритании, но и в США, и по всему миру», — подчеркнула она.

По словам Ривз, результатом этих действий стала блокировка Ормузского пролива.

Ривз напомнила, что Великобритания организует совместную конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить способы решения этой проблемы. По словам министра, Великобритания не поддерживает блокаду пролива со стороны США.

В то же время президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что отношения между Вашингтоном и Лондоном находятся в плачевном состоянии. Глава Белого дома в очередной раз подверг критике политику британского премьера Кира Стармера, сделав акцент на проблемах правительства Соединенного Королевства в сферах энергетики и иммиграции. Кроме того, Трамп выразил разочарование тем, что Британия не присоединилась к его войне против Ирана, когда США «нуждались в их поддержке». Одновременно Трамп отметил, что указанные обстоятельства и его напряженные отношения со Стармером не повлияют на предстоящий государственный визит короля Карла III в США, которого он назвал «замечательным человеком».

Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
15:44 588
Еще одно вооруженное нападение в турецкой школе: четверо погибших, много раненых
Еще одно вооруженное нападение в турецкой школе: четверо погибших, много раненых фото; обновлено 15:46
15:46 887
Трамп о захвате Ираном всего Ближнего Востока
Трамп о захвате Ираном всего Ближнего Востока
15:26 800
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
14:47 2202
Кровавая битва за Бинт-Джубейль…
Кровавая битва за Бинт-Джубейль… третья мировая
02:09 9149
Пашинян: Если бы не Азербайджан...
Пашинян: Если бы не Азербайджан...
15:12 1351
Эрдоган пригрозил тем, кто его оскорбляет
Эрдоган пригрозил тем, кто его оскорбляет
14:55 1231
Вспыхнул еще один пороховой завод в России
Вспыхнул еще один пороховой завод в России видео; фото; обновлено 14:30
14:30 2744
Первый после начала блокады нефтевоз пересек Ормуз
Первый после начала блокады нефтевоз пересек Ормуз обновлено 14:15
14:15 2660
Славянск, Одесса, Запорожье: россияне сбросили 1,5-тонную бомбу, ракеты...
Славянск, Одесса, Запорожье: россияне сбросили 1,5-тонную бомбу, ракеты...
13:16 1789
«Если Трамп пойдет на сделку с муллами, это станет величайшим предательством иранского народа»
«Если Трамп пойдет на сделку с муллами, это станет величайшим предательством иранского народа» разбираем с иранским аналитиком Мазиаром Мианом
11:08 3214
