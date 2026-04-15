Трамп о захвате Ираном всего Ближнего Востока

У Ирана появилось бы ядерное оружие «через месяц, может быть, через две недели», и иранцы «применили бы его против Израиля и на Ближнем Востоке», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«И не только против Израиля, кстати, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ — все эти страны были бы шокированы, когда по ним бы нанесли удары. Эти страны не ожидали, что по ним нанесут удары, но они (Иран) нацелились на эти страны. Они хотели захватить весь Ближний Восток, и мы их остановили», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, у США больше не будет прежних отношений ни с кем из союзников, отказавших Вашингтону в помощи в операции против Ирана. «С теми, кто отказал нам в помощи в ситуации с Ираном, у нас больше нет прежних отношений», — отметил он, назвав поддержку от НАТО в ситуации вокруг Ирана «нулевой».

Информация об уничтожении ядерной программы Ирана вооруженными силами США не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, все заявления США об угрозе со стороны иранской ядерной программы в Тегеране «рассматриваются как предлог для оказания давления на страну».