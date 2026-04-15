Еще одно вооруженное нападение в турецкой школе: четверо погибших, много раненых

Министр национального образования Юсуф Текин, министр внутренних дел Мустафа Чифтчи и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу отправились в Кахраманмараш.

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил: «В связи с вооруженным нападением на школу в Кахраманмараше начато расследование».

«К сожалению, у нас четверо погибших - один преподаватель и трое учеников. 20 человек получили ранения», - уточнил глава региона.

Губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер сообщил о четырех погибших и 20 раненых в результате стрельбы в средней школе в Кахраманмараше.

Родители, услышав о стрельбе, собрались перед школой. Полиция усилила меры безопасности вокруг учебного заведения.

Губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер заявил, что мотивы вооруженного нападения пока неизвестны. Нападавший задержан. По его словам, в результате стрельбы есть погибшие, шесть человек получили ранения.

Корреспондент CNN Türk сообщил, что «на место происшествия направлены многочисленные машины скорой помощи и полицейские. Согласно предварительным данным, нападавший сначала выстрелил в воздух на школьном дворе, затем вошел в здание школы и продолжил стрельбу».

Накануне в районе Сиверек турецкого города Шанлыурфа произошло вооруженное нападение в здании профессионально-технического анатолийского лицея Ахмета Коюнчу. Вооруженный охотничьим ружьем учащийся вошел в здание школы и стал стрелять по всем, кто попадался ему на пути. Ранения получили 16 человек. Затем стрелок покончил с собой.