Более 20 кораблей прошли через Ормуз
Азербайджан и Россия помирились

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации 15 апреля 2026 года распространили совместное заявление.

В документе отмечается, что в соответствии с договоренностями президентов двух стран, достигнутыми на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к урегулированию последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи Актау в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. В том числе урегулирован вопрос выплаты компенсаций.

Подчеркивается, что предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.

Стороны выразили уверенность, что развитие российско-азербайджанских отношений на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов будет способствовать укреплению добрососедства и расширению сотрудничества в интересах народов двух стран.

В заявлении также выражены глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета.

