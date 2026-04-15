USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Более 20 кораблей прошли через Ормуз

Как научить ребенка с аутизмом говорить

рекомендации логопеда
16:15 707

Логопеды принимают родителей с детьми, имеющими речевые нарушения, в любом возрасте. Если аутизм выявлен в раннем возрасте (1–3 года), в этот период целесообразно проводить психолого-педагогические занятия, сенсорную терапию, лечебную физкультуру, формирование навыков самообслуживания и другие виды деятельности. Об этом рассказала логопед Республиканского центра психического здоровья Министерства здравоохранения Азербайджана Айгюн Алекперова во время прямого эфира в официальном Instagram-аккаунте министерства.

Алекперова отметила, что логопедические консультации можно проводить в любом возрасте. Беспокойство родителей вполне понятно, поскольку одним из видимых симптомов у таких детей является отсутствие речи или грубые речевые нарушения.

Наиболее подходящий возрастной период для логопедических занятий — с 3–4 лет до 6 лет. До 3 лет ребёнок ещё не готов к целенаправленным занятиям.

Логопедическая работа с детьми с аутистическим синдромом в основном направлена на развитие коммуникативных навыков: «В первую очередь — на то, чтобы ребёнок мог выражать свои желания, давать социальные ответные реакции, отвечать на информацию, задавать вопросы, выражать свои эмоции и чувства, а также на формирование навыков диалога».

Коррекционная работа с детьми с аутистическим синдромом должна проводиться с учетом принципа индивидуального подхода. Логопед не должен использовать монотонные, шаблонные методы — применяемые методики должны быть адаптированы к конкретному ребёнку и учитывать его интересы.

Не следует забывать, что потенциальные возможности детей с аутистическим синдромом очень важны.

У детей с аутистическим синдромом речь может отставать в развитии из-за нарушений социального общения, трудностей в восприятии звуковой информации мозгом, чрезмерной сенсорной чувствительности и отсутствия мотивации к коммуникации психического здоровья, сказала Алекперова.

Она отметила, что когда ребенок не говорит, в первую очередь обычно вспоминают о логопеде. Однако не стоит забывать, что речь обычно развивается от понимания к активному использованию. Если наблюдается хотя бы одна из перечисленных выше проблем, невозможно полноценно развивать понимание речи и ее смысловое значение.

Для того чтобы пробудить у ребенка интерес к звуковой речи и развить способность слушать речь взрослых, необходимо наличие навыка подражания (имитации).

У детей с аутистическим синдромом речь становится социальным инструментом, который очень трудно освоить.

Поэтому многие дети выражают свои желания с помощью невербальной коммуникации (жесты, карточки). К сожалению, у детей с низким потенциалом при аутизме развитие вербальной коммуникации может вообще не наблюдаться.

Однако у детей с высоким потенциалом при аутизме при своевременном и правильном медико-психолого-педагогическом вмешательстве наблюдается положительная динамика речи. Например, дети с синдромом Аспергера обладают отличной механической памятью, могут говорить охотно и литературным языком, но при этом испытывают большие трудности в поддержании плавного, интересного и продолжительного разговора.

С детьми с аутистическим синдромом должна работать профессиональная психолого-педагогическая команда, а семьи ни в коем случае не должны скупиться на любовь и поддержку.

Стрельба в турецкой школе: число жертв выросло
Стрельба в турецкой школе: число жертв выросло фото; обновлено 18:54
18:54 3623
Трамп: США больше не будут мировым полицейским
Трамп: США больше не будут мировым полицейским обновлено 17:59
17:59 9217
Нетаньяху созывает кабмин
Нетаньяху созывает кабмин Быть или не быть перемирию с Ливаном
18:41 1282
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
14:47 4483
Царство Трампа не от мира сего
Царство Трампа не от мира сего наша корреспонденция
12:53 2348
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран с весточкой от США
18:28 1038
24% бюджета на Карабах
24% бюджета на Карабах
17:31 1654
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
17:20 1327
Трамп: Китай очень рад, Си меня крепко обнимет
Трамп: Китай очень рад, Си меня крепко обнимет обновлено 17:04
17:04 2765
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton
16:45 1306
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
15:44 4266

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться