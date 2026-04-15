Морские котики США готовятся

Морские пехотинцы США провели тренировки по ведению боя на ближней дистанции на борту десантного корабля USS Tripoli, который находится в Аравийском море и участвует в блокаде иранских портов, сообщило в среду Центральное командование США.
«В настоящее время Tripoli выполняет миссию по блокированию судов, входящих и выходящих из иранских портов», — говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.
Командование заявило, что блокада осуществляется беспристрастно в отношении судов всех стран. Также отмечается, что тренировки направлены на подготовку морских пехотинцев к таким задачам, как операции по перехвату судов на море.
U.S. Marines conduct close-quarters tactics training aboard USS Tripoli (LHA 7) as the amphibious assault ship sails in the Arabian Sea. During training evolutions like these, embarked Marines hone their skills for missions such as maritime interception operations. Tripoli is… pic.twitter.com/H2pA7L2sgT— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026