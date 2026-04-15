Новость дня
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton

16:45 1306

В США официально подтвердили потерю стратегического разведывательного беспилотника MQ-4C Triton, пишет Defence Express.

Согласно отчету командования безопасности ВМС США, аппарат разбился 9 апреля, точное место падения не разглашается из соображений оперативной безопасности. Причины инцидента пока неизвестны: официально не уточняется, произошла ли авария из-за технической неисправности или к этому могли быть причастны внешние факторы, в частности, действия Ирана. В то же время это первый подобный случай потери беспилотника такого типа.

По имеющимся данным, 9 апреля дрон, вероятно, возвращался на базу Сигонелла в Италии после выполнения задания в районе Ормузского пролива, добавляют аналитики издания.

Известно, что во время полета аппарат с бортовым номером 169804 сначала передал сигнал бедствия (код 7700), затем – код 7400, что свидетельствует о потере управления. После этого беспилотник резко изменил курс в направлении Ирана и Персидского залива и начал стремительно снижаться – с высоты около 15 км до примерно 3 км. Впоследствии он исчез с радаров служб слежения, что, вероятно, означает отключение транспондера.

«Судя по имеющейся информации, MQ-4C Triton должен был упасть в непосредственной близости от берегов Ирана, что создает угрозу его захвата. Поэтому США необходимо как можно быстрее его найти и выловить. Учитывая, что его потеряли уже 6 дней назад, вероятно, потерянный MQ-4C Triton уже нашли», – предполагает Defence Express.

Среди возможных версий рассматривается и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, пишет СМИ. В частности, не исключается, что Иран мог попытаться заглушить связь с дроном или даже повлиять на его навигацию, что привело к изменению курса.

При этом аналитики сомневаются, что полностью вывести из строя управление MQ-4C Triton только средствами РЭБ возможно, ведь он использует спутниковый канал связи. Поэтому не исключается и вариант физического поражения – например, повреждение антенны в результате удара зенитной ракеты. В то же время не отбрасывается и банальная техническая неисправность.

Пока ни одна из версий не подтверждена, и окончательные выводы будут сделаны после завершения официального расследования.

MQ-4C Triton является морской версией стратегического разведчика RQ-4 Global Hawk, адаптированной для нужд ВМС США. Хотя это первая подтвержденная потеря именно этой модели, в 2019 году Иран уже сбивал ее предшественника – модификацию RQ-4A Global Hawk BAMS-D над Ормузским проливом. Стоимость каждого MQ-4C оценивается в 235-250 миллионов долларов, и из-за высокой цены в эксплуатацию было принято всего 20 таких БПЛА, представляющих собой модификацию MQ-4 Global Hawk для морской разведки. Дальность полета такого беспилотника - до 13 тысяч километров. Такие БПЛА особенно востребованы в Тихоокеанском регионе.

Стрельба в турецкой школе: число жертв выросло
Стрельба в турецкой школе: число жертв выросло фото; обновлено 18:54
18:54 3631
Трамп: США больше не будут мировым полицейским
Трамп: США больше не будут мировым полицейским обновлено 17:59
17:59 9222
Нетаньяху созывает кабмин
Нетаньяху созывает кабмин Быть или не быть перемирию с Ливаном
18:41 1284
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
14:47 4485
Царство Трампа не от мира сего
Царство Трампа не от мира сего наша корреспонденция
12:53 2348
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран с весточкой от США
18:28 1047
24% бюджета на Карабах
24% бюджета на Карабах
17:31 1658
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
17:20 1328
Трамп: Китай очень рад, Си меня крепко обнимет
Трамп: Китай очень рад, Си меня крепко обнимет обновлено 17:04
17:04 2769
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton
16:45 1307
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
15:44 4271

