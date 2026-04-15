В Баку горел дом

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на улице Видади в Ясамальском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, прибыв по указанному адресу, в короткие сроки ликвидировали возгорание на втором этаже двухэтажного жилого дома с деревянными конструкциями (каждый этаж площадью 60 кв.м), не допустив его распространения, в том числе на соседние дома.

В результате пожара сгорели горючие конструкции на втором этаже жилого дома. Первый этаж дома и расположенные рядом здания были защищены от огня.