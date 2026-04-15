Закрытый Ормуз обогатил Норвегию

В марте Норвегия достигла рекордных показателей по экспорту нефти — 57,4 млрд крон ($6,10 млрд); объем экспорта вырос на 67,90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Центральное статистическое бюро Норвегии.

Экспорт природного газа вырос на 19% и превысил 69 млрд крон ($7,3 млрд), достигнув максимального уровня с февраля 2023 года.

В агентстве подчеркнули, что ограничение поставок через Ормузский пролив спровоцировало шок предложения на мировом нефтяном рынке. «Это способствовало высоким ценам на нефть в марте и, следовательно, рекордному объему экспорта», — заявил старший советник Ян Олав Рорхус.

В марте средняя цена составила 1014 норвежских крон ($107,5) за баррель, что является самым высоким месячным показателем с сентября 2023 года.