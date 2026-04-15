24% бюджета на Карабах

В 2027-2030 годах расходы на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана прогнозируются в объеме 13,3 млрд манатов. Об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, эти расходы составят примерно 24,3% капитальных расходов государственного бюджета.

По статистике, в 2021-2025 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий потрачено 22 млрд манатов. В 2026 году на эти цели будет направлено 3,5 млрд манатов.

В целом, согласно данным Минфина, «к числу среднесрочных приоритетов» относятся реализация стратегии «Азербайджан 2030», обеспечение процесса «Великого возвращения» на освобожденные территории, а также усиление оборонного потенциала государства.

Помимо этого, на процесс формирования фискальной политики оказывают воздействие приоритетные задачи в области цифровой трансформации, совершенствования систем водоснабжения и транспортной инфраструктуры, а также утвержденные стратегии и государственные программы, охватывающие социальную сферу, продовольственную безопасность и иные направления.