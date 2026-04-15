Azer Turk Bank начал год со значительным ростом и стабильными финансовыми результатами

По состоянию на 1 апреля 2026 года активы банка достигли 2,2 млрд манатов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,9 млрд манатов. Кредитный портфель вырос до 814,7 млн манатов, увеличившись на 8 млн манатов в годовом выражении.

Государственный Azer Turk Bank в первом квартале 2026 года продолжил рост по ключевым финансовым показателям, укрепил финансовую устойчивость, расширил цифровые сервисы и увеличил клиентскую базу.

Объем вкладов населения вырос на 4,5% и составил 213 млн манатов. В целом депозитный портфель увеличился на 13%, достигнув 1,5 млрд манатов.

Процентные доходы выросли на 12,5% и достигли 36,3 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 20,6% - до 10,2 млн манатов.

В результате банк получил чистую прибыль в размере 4,5 млн манатов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что чистая прибыль в первом квартале оказалась в 1,8 раза выше среднего квартального показателя прошлого года, что свидетельствует об ускорении темпов роста прибыльности.

В отчетном периоде финансовые результаты банка также продемонстрировали положительную динамику. Так, совокупные доходы увеличились на 14% и составили 46,6 млн манатов, тогда как расходы составили 42 млн манатов.

Укрепление позиции капитала и повышение устойчивости

В первом квартале 2026 года банк продемонстрировал рост практически по всем ключевым показателям, что дополнительно укрепило его финансовую устойчивость.

Совокупный капитал составил 115,8 млн манатов, увеличившись на 12,3 млн манатов, или 12% в годовом выражении. Рост капитала является важной основой для дальнейшего развития банка и повышает его устойчивость к потенциальным рискам.

Цифровое развитие и расширение клиентской базы

Azer Turk Bank продолжает развивать цифровые услуги, улучшая клиентский опыт. Мобильное приложение atb360 было дополнено новыми функциями, при этом количество пользователей продолжает расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пользователей мобильного банкинга увеличилось на 18,4%, а количество активных пластиковых карт выросло на 10,6%.

Приложение ATB Business Mobile, предназначенное для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделало бизнес-операции более быстрыми и удобными. В то же время Центр обслуживания клиентов за первые три месяца года в режиме 24/7 оперативно обработал 96 856 обращений.

Новые возможности для предпринимателей: E-POS и электронная коммерция

Azer Turk Bank продолжает предоставлять предпринимателям современные эквайринговые услуги, включая виртуальный платежный терминал E-POS. С его помощью бизнес может легко принимать онлайн-платежи по банковским картам. Это решение является более простой альтернативой традиционным инструментам электронной коммерции и особенно удобно для предпринимателей, продающих через социальные сети, поскольку не требует создания отдельного сайта.

Предприниматели могут создавать неограниченное количество платежных ссылок и отправлять их клиентам. Покупатели, в свою очередь, могут удобно оплачивать покупки картой любого банка по предоставленной ссылке.

Через платформу ATB Business пользователи могут отслеживать статус операций, получать отчеты и пользоваться дополнительными преимуществами, включая cashback. Все операции защищены протоколом 3D Secure.

Подключение к услуге является бесплатным - предприниматели могут подать заявку онлайн через официальный сайт банка. После открытия счета сотрудники банка оказывают поддержку в процессе первичной регистрации.

Банк также является первым партнером в стране международной платформы электронной коммерции Visa CyberSource, которая объединяет более 500 млн партнеров по всему миру и обеспечивает безопасный, быстрый и бесперебойный прием платежей.

Дополнительные услуги: прием поврежденной иностранной валюты

Azer Turk Bank продолжает предоставлять услуги по приему, экспертизе, обмену и компенсации поврежденных иностранных банкнот (USD, EUR, GBP, CHF). Воспользоваться услугой можно в Центре обслуживания клиентов, расположенном в головном офисе банка.

О банке

Azer Turk Bank действует с 1995 года. 75% акций принадлежат государству Азербайджан (51% принадлежат SOCAR). Остальные акции распределены между AzRe Təkrarsığorta ASC, Qala Həyat Sığorta Şirkəti ASC, Ziraat Bankası и Ziraat Bank International.

