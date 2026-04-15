Распродажа золота мира

В последние несколько месяцев центробанки многих стран активно распродают свои золотые запасы. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов.

«Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи», — заявила в интервью телеканалу Ники Шилс руководитель отдела стратегии по металлам в трейдинговой компании MKS Pamp.

Эксперты объясняют такие действия центробанков тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта, а волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Активнее всего распродают золото центробанки развивающихся стран. Самым заметным продавцом в этом году стала Турция. Согласно отчету Metals Focus, ее официальные запасы золота сократились в марте на 131 тонну за счет свопов и прямых продаж по мере того, как власти стремились стабилизировать лиру. Гана также продала часть своих резервов для увеличения ликвидности, как показали данные Metals Focus. Глава Центрального банка Польши также рассматривал возможность продажи части ЗВР для финансирования расходов на оборону.

В настоящее время спотовая цена на золото опустилась до $4,8 тыс. за унцию и перешла в зону коррекции. Такой показатель примерно на 10% ниже пиковых значений конца января, отмечает СМИ.