Нетаньяху созывает кабмин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров по вопросам безопасности сегодня вечером, в 20:00 по местному времени (21:00 по Баку). Об этом сообщила изданию The Times of Israel канцелярия одного из израильских министров.
Высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что кабинет министров обсудит возможное прекращение огня в Ливане.
Газета The Times of Israel ранее писала, что Израиль отверг утверждения Ирана о том, что с этой ночи в Ливане вступит в силу перемирие. Об этом издание сообщило со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
«В Ливане перемирие не вводится», — заявил официальный представитель.
Он подчеркнул также, что обезвреживание «Хезболлы» отвечает интересам как Ливана, так и Израиля.
Другой высокопоставленный израильский источник сообщил местным СМИ, что Израиль не получал подобных требований о прекращении огня.
С сегодняшнего дня в Ливане будет объявлен режим прекращения огня между радикальной группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в правительстве Ирана.
По его данным, благодаря оказанному давлению Тегерана в Ливане в течение недели будет соблюдаться режим прекращения огня до истечения срока двухнедельного перемирия между США и Ираном, объявленного 8 апреля 2026 года.
Источник отмечает, что на США будет «возложена ответственность по сдерживанию Израиля от боевых действий».
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
После того как «Хезболла» вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.