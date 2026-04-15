Нетаньяху созывает кабмин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров по вопросам безопасности сегодня вечером, в 20:00 по местному времени (21:00 по Баку). Об этом сообщила изданию The Times of Israel канцелярия одного из израильских министров.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что кабинет министров обсудит возможное прекращение огня в Ливане. Газета The Times of Israel ранее писала, что Израиль отверг утверждения Ирана о том, что с этой ночи в Ливане вступит в силу перемирие. Об этом издание сообщило со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. «В Ливане перемирие не вводится», — заявил официальный представитель. Он подчеркнул также, что обезвреживание «Хезболлы» отвечает интересам как Ливана, так и Израиля. Другой высокопоставленный израильский источник сообщил местным СМИ, что Израиль не получал подобных требований о прекращении огня.

*** 17:54 С сегодняшнего дня в Ливане будет объявлен режим прекращения огня между радикальной группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в правительстве Ирана.