Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран

Командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир прибыл во главе делегации в Иран. Цель визита — передать послание США официальному Тегерану и спланировать второй раунд переговоров. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, пакистанская делегация проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели, утверждает пакистанское государственное ТВ.