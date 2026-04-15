Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран

Командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир прибыл во главе делегации в Иран. Цель визита — передать послание США официальному Тегерану и спланировать второй раунд переговоров. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, пакистанская делегация проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели, утверждает пакистанское государственное ТВ.
Об этом сообщили анонимные источники телеканалу Geo News.