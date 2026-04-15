Зеленский отвечает Рубио: «Мы не идиоты»

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался от вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности США. Заявление прозвучало на фоне обвинений со стороны госсекретаря США Марко Рубио во лжи.

Зеленский прокомментировал позицию американского госсекретаря, который утверждал, что США не выдвигали вывод ВСУ как условие для предоставления гарантий безопасности. По словам украинского лидера, такие заявления не соответствуют действительности.

«Они (американцы – ред.) говорят: «Гарантии можно дать только тогда, когда война закончится, и мы покинем Донбасс». Какая разница, кто требует? Если требования таковы. Мы не идиоты. Мы взрослые люди», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона четко понимает суть американских требований.

«Мы понимаем, что означает это послание. То есть гарантии от США есть, когда война закончится, а война закончится, когда вы покинете Донбасс. Где я ошибаюсь? Кто лжет?» - задался вопросом президент Украины.