USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления

Мир не за горами

Axios
19:06 2068

Соединенные Штаты и Иран приближаются к рамочному соглашению о прекращении войны, об этом сообщает Axios.

«По словам двух американских чиновников, во вторник США и Иран добились прогресса в переговорах, приблизившись к заключению рамочного соглашения о прекращении войны», — написал в соцсети Х корреспондент Axios Барак Равид.

Американский чиновник сообщил, что переговорная команда президента США Дональда Трампа — вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер — продолжила телефонные переговоры и обмен проектами предложений с иранцами и посредниками во вторник.

«Они были на связи и вели закулисные переговоры со всеми странами, и они приближаются к цели», — сказал чиновник. Второй чиновник подтвердил, что во вторник был достигнут прогресс.

Новый раунд очных переговоров, вероятно, состоится в ближайшие дни - до истечения срока перемирия, но дата пока не назначена.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял первые переговоры в Пакистане на прошлой неделе, заявил: «Я думаю, люди, с которыми мы сидим друг против друга, хотят заключить сделку. Я очень доволен тем, где мы находимся».

Американские чиновники отмечают, что морская блокада Трампа, которая перекрыла экспорт иранской нефти, и углубляющийся экономический кризис усиливают давление на Тегеран с целью заключения сделки. «У Ирана нет денег. Они разорены. Мы это знаем. И они знают, что мы это знаем», — сказал один из чиновников.

Если рамочное соглашение будет достигнуто, режим прекращения огня необходимо будет продлить для согласования деталей всеобъемлющей сделки. «Детали сложны — вы не можете сделать это за два дня», — отметил американский чиновник. При этом США пока официально не согласились на продление перемирия.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться