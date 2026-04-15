«Азерэнержи» и делегация Всемирного банка обсудили сотрудничество в энергетике

19:35 306

Состоялась встреча председателя ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева с делегацией миссии Всемирного банка по энергетическому сектору, в состав которой вошли ведущие специалисты в области энергетики, руководитель текущей рабочей группы Роджер Кома Кунил и руководитель новой рабочей группы Самех Мобарек.

На встрече обсуждались ход реализации и планирование рабочего процесса проекта AZURE.

Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам интеграции крупномасштабных возобновляемых источников энергии в энергосистему Азербайджана и перспектив сотрудничества.

