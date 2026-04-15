Сырский сверил часы с главами европейских генштабов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании главнокомандующих и начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Коалиции желающих - мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Об этом Сырский сообщил в Facebook.

Участники встречи, в частности, обсудили вопросы реализации стратегии гарантий безопасности для Украины со стороны государств-участников Многонациональных сил в формате Коалиции желающих.

«Это то мероприятие, которое помогает нам «сверить часы», чтобы как можно оперативнее направлять инициативы участников Коалиции из плоскости предложений в плоскость практического военного планирования и действий в поддержку Вооруженных Сил Украины, которые обороняют восточный фланг единой Европы», - заявил Сырский.

По словам главкома ВСУ, этот диалог является конструктивным и подтверждает искренность намерений партнеров Украины достичь мира и укрепить безопасность европейского континента.

