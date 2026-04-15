Сырский сверил часы с главами европейских генштабов

19:51 945

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании главнокомандующих и начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Коалиции желающих - мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Об этом Сырский сообщил в Facebook.

Участники встречи, в частности, обсудили вопросы реализации стратегии гарантий безопасности для Украины со стороны государств-участников Многонациональных сил в формате Коалиции желающих.

«Это то мероприятие, которое помогает нам «сверить часы», чтобы как можно оперативнее направлять инициативы участников Коалиции из плоскости предложений в плоскость практического военного планирования и действий в поддержку Вооруженных Сил Украины, которые обороняют восточный фланг единой Европы», - заявил Сырский. 

По словам главкома ВСУ, этот диалог является конструктивным и подтверждает искренность намерений партнеров Украины достичь мира и укрепить безопасность европейского континента.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в марте 2026 года украинские войска восстановили контроль над почти 50 км² территории, захваченных россиянами. В то же время россияне активизировали наступление на линии фронта длиной 1200 км.

Новые планы армии Израиля
Новые планы армии Израиля обновлено 20:58
20:58 2846
Ни одно судно не прорвало морскую блокаду США. Заявление CENTCOM
Ни одно судно не прорвало морскую блокаду США. Заявление CENTCOM аудио; обновлено 21:06
21:06 11890
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра? срочно в номер, эксклюзив
18:28 5499
МИД Азербайджана соболезнует Турции
МИД Азербайджана соболезнует Турции
20:19 1269
Стрельба в турецкой школе: подробности
Стрельба в турецкой школе: подробности фото; обновлено 19:20
19:20 6127
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран с весточкой от США; обновлено 19:11
19:11 3961
Мир не за горами
Мир не за горами Axios
19:06 2073
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
14:47 5431
Царство Трампа не от мира сего
Царство Трампа не от мира сего наша корреспонденция
12:53 2814
24% бюджета на Карабах
24% бюджета на Карабах
17:31 3526
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
17:20 2487

