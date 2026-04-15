Проблемы с топливом – надолго

Нехватка топлива сохранится, даже если война на Ближнем Востоке скоро закончится. Об этом предупреждает глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы обеспокоены физическим разрушением цепочек поставок. Мы уже видим, особенно в Азии, которая сильно зависит от импорта из стран Персидского залива, что существует дефицит… И мы должны понимать, что это не исчезнет в одночасье, даже если война закончится завтра. Почему? Потому что танкер — это медленно движущееся судно… Мы должны быть готовы к тому, что последствия сбоев в поставках в ближайшие недели будут усиливаться», — заявила Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее Международный валютный фонд, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство выступили с совместным заявлением, в котором отмечалось, что даже после возобновления обычных грузоперевозок через пролив потребуется время, чтобы мировые поставки ключевых сырьевых товаров вернулись к доконфликтному уровню, а цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного периода из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре.

При этом МВФ и ВБ заявили о готовности оказать финансовую помощь странам, которые больше всего пострадали от перебоев в поставках сырья и нефтяных ресурсов.

