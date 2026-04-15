Иран и Китай обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Стороны обсудили ход переговоров Ирана и США, сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили «последние региональные и международные события», следует из сообщения МИД Ирана в Telegram-канале.

«Китай приветствует все усилия, способствующие прекращению конфликта, и высоко оценивает тот факт, что Пакистан содействовал достижению временного прекращения огня между США и Ираном», — заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь.

США и Иран провели переговоры 11 апреля в Пакистане. Стороны не пришли к соглашению. Президент США Дональд Трамп назвал наиболее спорными пунктами вопросы иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. Американский президент допустил новый раунд переговоров в ближайшие дни.

По информации пакистанского телеканала Geo TV, переговоры Ирана и США могут пройти в Исламабаде в конце следующей недели.