Песков: Иран был за, но США — против

21:19 397

США отказались от предложения России передать обогащенный уран Ирана, при этом президент РФ Владимир Путин готов вернуться к рассмотрению инициативы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today. Отрывок опубликован в соцсети Х издания.

По словам Пескова, Путин предложил передать уран из Ирана в Россию «довольно давно», что могло бы стать «довольно хорошим решением».

«Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение, и теперь оно не лежит на столе переговоров, хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе, если это потребуется для страны», — сказал Песков.

Он добавил, что сам Иран на предложение России был согласен. «У них есть свои требования. У них есть свои интересы. Поэтому вопрос заключается в том, чтобы объединить требования и интересы всех заинтересованных сторон для достижения соглашения, для заключения сделки, как говорит Вашингтон», — добавил представитель Кремля.

Об идее вывезти часть обогащенного урана из Ирана в Россию The New York Times сообщила в начале февраля — еще до начала военной операции США и Израиля. Послание бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Путину о вывозе урана передал бывший секретарь Совета национальной безопасности страны Али Лариджани. Передача обогащенного топлива была предусмотрена соглашением от 2015 года, писала газета.

