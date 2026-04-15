Трампа призывают «добить» Иран

Бывший спецпосланник президента США по Украине, отставной генерал Кит Келлог призвал президента США Дональда Трампа «добить» Иран, чтобы «это не пришлось делать внукам».
«С этими ребятами нельзя вести переговоры. Добейте их сейчас, покончите с ними раз и навсегда, чтобы вашим детям, вашим внукам не пришлось беспокоиться об этом в будущем», - заявил Келлог в эфире Fox News.
По его мнению, дальнейшие переговоры с Ираном вряд ли увенчаются успехом. США должны гарантировать, что Иран не сможет сохранить свой уран и создать ядерное оружие, подчеркнул он.