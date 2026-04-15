Иран поставил экспорт на паузу

Иран приостановил экспорт всей нефтехимической продукции до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что решение принято из-за атак США и Израиля на нефтехимические заводы исламской республики и ущерба, полученного в ходе военного конфликта.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что крупнейший в истории нефтяной кризис ожидает мир в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке.
Согласно ежемесячному отчету МЭА о состоянии нефтяного рынка, в этом году предложение сократится на 1,5 млн баррелей в сутки на фоне ударов по энергетическим объектам в регионе и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, что негативно сказалось на добыче и экспорте нефти.