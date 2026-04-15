В Америке планируют еще одну военную операцию

Военное планирование потенциальной операции на Кубе под руководством Пентагона тихо набирает обороты на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ об интервенции, сообщает USA TODAY со ссылкой на источники.

Два источника, знакомые с этим приказом, говорили с USA TODAY на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться со СМИ. Эти директивы, по всей видимости, являются эскалацией недавней напряженности между США и Кубой, которая началась в январе, когда администрация Трампа ограничила поставки нефти на остров в рамках более широкой кампании по проведению масштабных политических изменений на Кубе.

Соединенные Штаты и Куба признали, что находятся на ранних этапах поиска выхода из кризиса, но неясно, насколько каждая сторона готова пойти на компромисс, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения военной кампании против Ирана Вашингтон может вернуться к рассмотрению ситуации вокруг Кубы и возможным мерам давления.

Выступая перед журналистами 13 апреля, глава Белого дома отметил, что кубинское направление остается в повестке, но к нему вернутся позже, после Ирана.

Трамп подчеркнул, что ситуация на Кубе требует отдельного анализа и может повлечь за собой новые решения, включая экономические меры. Ранее в США обсуждалась возможность введения ограничений против стран, поставляющих топливо на Кубу, а также ужесточения политики в отношении Гаваны.

Американский лидер дал жесткую оценку внутреннему положению в стране, заявив, что Куба долгое время управлялась неэффективно и остается, по его словам, «несостоявшимся государством». Он также указал на репрессивный характер системы и утверждал, что в стране происходили серьезные нарушения, включая насилие и преследования.

Отдельно Трамп отметил роль американцев кубинского происхождения, проживающих в США. По его словам, многие из них поддерживают более жесткий курс Вашингтона и выступают за усиление давления на кубинские власти.