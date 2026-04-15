Бессент грозит Ирану, России и Китаю

Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции против государств, занимающихся закупкой иранской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы сказали компаниям, мы сказали странам, что, если вы покупаете иранскую нефть... то мы готовы применить вторичные санкции, что является очень суровой мерой», - сказал министр на брифинге в Белом доме.

Он также сделал заявление о российской нефти.

«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую и иранскую нефть», – сказал Бессент.

По его словам, Китаю тоже грозят ограничения.

«Два китайских банка получили письма от Министерства финансов США. Мы сказали им: если мы сможем доказать, что через ваши счета проходят иранские деньги, то мы готовы ввести вторичные санкции», – сообщил Бессент.

Министр добавил, что США полагают, что «благодаря морской блокаде в закупках Китаем иранской нефти наступит пауза».