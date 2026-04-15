Бессент грозит Ирану, России и Китаю

15 апреля 2026, 22:45 1138

Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции против государств, занимающихся закупкой иранской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы сказали компаниям, мы сказали странам, что, если вы покупаете иранскую нефть... то мы готовы применить вторичные санкции, что является очень суровой мерой», - сказал министр на брифинге в Белом доме.

Он также сделал заявление о российской нефти.

«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую и иранскую нефть», – сказал Бессент.

По его словам, Китаю тоже грозят ограничения.

«Два китайских банка получили письма от Министерства финансов США. Мы сказали им: если мы сможем доказать, что через ваши счета проходят иранские деньги, то мы готовы ввести вторичные санкции», – сообщил Бессент.

Министр добавил, что США полагают, что «благодаря морской блокаде в закупках Китаем иранской нефти наступит пауза».

Иран готов обсуждать и уран
Иран готов обсуждать и уран обновлено 23:56
15 апреля 2026, 23:56 14137
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент Axios
15 апреля 2026, 23:45 414
Нетаньяху готов к войне на два фронта
Нетаньяху готов к войне на два фронта обновлено 23:11
15 апреля 2026, 23:11 4514
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает…
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает… обновлено 22:29
15 апреля 2026, 22:28 5763
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары наша корреспонденция
15 апреля 2026, 15:17 7634
Иран отказался от посредников
Иран отказался от посредников
15 апреля 2026, 21:53 1950
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра? срочно в номер, эксклюзив
15 апреля 2026, 18:28 7581
МИД Азербайджана соболезнует Турции
МИД Азербайджана соболезнует Турции
15 апреля 2026, 20:19 2409
Стрельба в турецкой школе: подробности
Стрельба в турецкой школе: подробности фото; обновлено 19:20
15 апреля 2026, 19:20 7404
Мир не за горами
Мир не за горами Axios
15 апреля 2026, 19:06 2920
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
15 апреля 2026, 14:47 5990

