Венгрия снимает охрану с «Дружбы»

В Венгрии после парламентских выборов начали постепенный вывод военных, привлеченных к охране объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает HVG.

Напомним, во время предвыборной кампании премьер-министр Виктор Орбан заявлял о потенциальных рисках для энергетической инфраструктуры страны, в частности, на фоне ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». После этого было принято решение о привлечении военных для усиления охраны стратегических объектов.

В настоящее время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Венгрии Габор Бьорьонди отдал приказ о постепенном сокращении военного присутствия. В Генштабе отметили, что речь идет об оптимизации численности личного состава, задействованного в охране энергетической и другой критической инфраструктуры.

По данным военного ведомства, операторы объектов уже пересмотрели и усилили собственные меры безопасности, что позволяет снизить потребность в военном усилении.

Вывод подразделений начался 15 апреля 2026 года и будет происходить поэтапно, в первую очередь там, где профильные ведомства больше не считают необходимым военное присутствие.

В общей сложности для охраны энергетической инфраструктуры было привлечено около 600 военнослужащих.