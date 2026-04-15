USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления

Венгрия снимает охрану с «Дружбы»

15 апреля 2026, 23:25 526

В Венгрии после парламентских выборов начали постепенный вывод военных, привлеченных к охране объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает HVG.

Напомним, во время предвыборной кампании премьер-министр Виктор Орбан заявлял о потенциальных рисках для энергетической инфраструктуры страны, в частности, на фоне ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». После этого было принято решение о привлечении военных для усиления охраны стратегических объектов.

В настоящее время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Венгрии Габор Бьорьонди отдал приказ о постепенном сокращении военного присутствия. В Генштабе отметили, что речь идет об оптимизации численности личного состава, задействованного в охране энергетической и другой критической инфраструктуры.

По данным военного ведомства, операторы объектов уже пересмотрели и усилили собственные меры безопасности, что позволяет снизить потребность в военном усилении.

Вывод подразделений начался 15 апреля 2026 года и будет происходить поэтапно, в первую очередь там, где профильные ведомства больше не считают необходимым военное присутствие.

В общей сложности для охраны энергетической инфраструктуры было привлечено около 600 военнослужащих.

Иран готов обсуждать и уран
Иран готов обсуждать и уран обновлено 23:56
15 апреля 2026, 23:56 14142
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент Axios
15 апреля 2026, 23:45 417
Нетаньяху готов к войне на два фронта
Нетаньяху готов к войне на два фронта обновлено 23:11
15 апреля 2026, 23:11 4516
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает…
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает… обновлено 22:29
15 апреля 2026, 22:28 5765
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары наша корреспонденция
15 апреля 2026, 15:17 7639
Иран отказался от посредников
Иран отказался от посредников
15 апреля 2026, 21:53 1951
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра? срочно в номер, эксклюзив
15 апреля 2026, 18:28 7583
МИД Азербайджана соболезнует Турции
МИД Азербайджана соболезнует Турции
15 апреля 2026, 20:19 2412
Стрельба в турецкой школе: подробности
Стрельба в турецкой школе: подробности фото; обновлено 19:20
15 апреля 2026, 19:20 7408
Мир не за горами
Мир не за горами Axios
15 апреля 2026, 19:06 2921
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
15 апреля 2026, 14:47 5990

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться