Украина будет воевать по-новому

В Вооруженных силах Украины внедряется новая модель взаимодействия пехотных подразделений с воздушными и наземными беспилотными системами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным ведомства, речь идет о формировании дроново-штурмовых подразделений, в которых пехота и разные типы беспилотников работают как единая боевая система. Такой подход подразумевает более тесную интеграцию наземных операций с применением БПЛА.

В минобороны отмечают, что эта модель уже применялась на южном направлении и позволила достичь результатов, в частности, в освобождении части территорий с февраля благодаря использованию новых подразделений.