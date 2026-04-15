«Хезболла» никак не успокоится

В результате ракетного обстрела со стороны «Хезболлы» на юге Ливана пять израильских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщило военное ведомство Израиля.
По официальным данным, один из солдат получил серьезные ранения, еще четверо пострадали легко. Инцидент произошел утром 15 апреля в районе проведения операций израильской армии.
Пострадавшие были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Семьи военнослужащих уведомлены о случившемся.
На фоне продолжающихся боевых действий ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной, а обмен ударами между сторонами продолжается практически ежедневно, сообщают израильские СМИ.