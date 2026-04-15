USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления

Шефу Пентагона собираются объявить импичмент

Axios
15 апреля 2026, 23:45 423

Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены 15 апреля внести резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету на основании шести статей. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, демократы в Палате представителей обвиняют Хегсета по шести статьям: в начале незаконной войны против Ирана, повлекшей угрозу для американских военнослужащих; нарушении законов в том, что касается нанесения ударов по гражданскому населению; халатном обращении с чувствительной информацией; препятствовании надзору со стороны Конгресса; злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил, а также действиях, наносящих ущерб репутации США и их ВС.

Портал подчеркивает, что инициатива фактически обречена на провал, поскольку обе палаты американского Конгресса в данный момент контролируются Республиканской партией.

Пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон, слова которой приводит Axios, заявила, что инициатива по импичменту Хегсету является «очередной попыткой [демократов] отвлечь внимание американцев от успехов» действующей администрации.

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента и министров, если «они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках». «Исключительной прерогативой» формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов. В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться