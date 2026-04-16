Мадьяр о вето по Украине

00:13 1375

Проигравший на минувших парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето на кредит Киеву, как только восстановятся поставки нефти. Об этом заявил лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, передает Bloomberg.

По мнению Мадьяра, Орбан снимет вето на кредит Европейского союза Украине в размере €90 млрд ($106 млрд), как только возобновится прокачка нефти по трубопроводу «Дружба».

По его словам, Киев обещал восстановить работу трубопровода к концу апреля, а Орбан будет находиться на своем посту до начала мая.

Ранее Мадьяр выразил надежду, что Венгрии «удастся продвинуться» в вопросе и по кредиту Украине на €90 млрд. Мадьяр напомнил, что Венгрия наравне со Словакией и Чехией получила право не участвовать в программе кредита. «То есть это не распространяется на наши страны, и так это было принято. Я не до конца это понимаю. Я хотел бы обсудить это с европейскими лидерами, но лично я согласен, что Венгрии следует отказаться от участия», — сказал он. 

По словам Мадьяра, Венгрия находится «в очень сложной финансовой ситуации», стране нужно вернуть средства ЕС, которые принадлежат Будапешту. «Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения экономики. Поэтому мы не можем брать на себя еще больше кредитов», — сказал Мадьяр.

Напомним, Орбан заблокировал выплату средств из-за спора с Украиной по поводу перебоев в поставках нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате удара беспилотника в январе.

