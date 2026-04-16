Лукашенко будет бить рублем

В Беларуси ввели штрафы за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности. Соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.
Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
За распространение «в любой форме» информации о «привлекательности гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности» будет предусмотрен штраф. Для физлиц он составит до 900 белорусских рублей (300 долларов), для индивидуальных предпринимателей - 4500 рублей (1500 долларов), а для юрлиц - 6700 рублей (2200 долларов). Если такая информация доступна несовершеннолетним, наказание ужесточается: возможны общественные работы или административный арест.