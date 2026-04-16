Эмир Катара призвал Трампа к деэскалации

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провел в среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались «быстро растущая напряженность в регионе» и необходимость деэскалации. Об этом сообщила канцелярия эмира.
Собеседники обсудили вопросы международной морской безопасности, стабильность энергетических рынков и глобальных цепочек поставок на фоне блокады Ормузского пролива.
Эмир Катара подчеркнул важность активизации международных усилий для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, а также необходимость использования дипломатических средств для сохранения региональной и глобальной безопасности и стабильности.