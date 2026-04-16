Ядерный «ренессанс» в Америке

01:31 338

США производят больше ядерного оружия, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

По его словам, Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США «выполняет миссию по обеспечению безопасного, надежного и эффективного сдерживания перед лицом новых и развивающихся угроз». «НУЯБ поставляет больше новых вооружений, чем когда-либо в период после окончания холодной войны», - заявил Райт, отметив, что речь идет, в частности, о производстве плутониевых сердечников, а также реализации «семи программ модернизации ядерных боеголовок». «Происходит ядерный ренессанс», - заявил он.

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля. США фактически отказались принять предложение России придерживаться еще в течение года его центральных ограничений. В Вашингтоне заявляют, что рассчитывают на заключение трехсторонних договоренностей такого рода с участием Китая. Пекин отвергает этот подход, называя несправедливым и нерезонным стремление США добиться уже на текущем этапе подключения Китая к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений. КНР указывает, что ее ядерный арсенал значительно меньше американского и российского.

