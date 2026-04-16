Главком ВС Швеции: Россия может испытать НАТО на прочность

Россия может в любой момент попытаться захватить один из островов в Балтийском море, чтобы проверить единство НАТО. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Классон в интервью The Times.

По его словам, Москва способна провести ограниченную операцию — например, высадку на одном из островов — с целью спровоцировать политическую реакцию альянса и выявить возможные разногласия между союзниками. В числе потенциальных целей называются стратегически важные острова, включая Готланд.

Шведские военные отмечают рост активности России в регионе, включая случаи наведения оружия на корабли стран НАТО. В Стокгольме считают, что подобные действия могут стать частью стратегии давления на альянс.

Классон подчеркнул, что даже небольшая операция может иметь серьезные политические последствия, а окончание войны в Украине даст России возможность перераспределить ресурсы и усилить военное присутствие на северо-восточном фланге НАТО.