Лига чемпионов: «Бавария» и «Реал» забили семь голов в Мюнхене

В Мюнхене «Бавария» и «Реал» устроили голевую феерию - 4:3.

Стали известны все четыре полуфиналиста футбольной Лиги чемпионов. В среду четвертьфинальную стадию прошли «Бавария» и «Арсенал».

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер открыл счет на 1-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Хавбек хозяев Александар Павлович сравнял счет уже через пять минут. На 29-й минуте Гюлер со штрафного вновь вывел гостей вперед. Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал счет 2:2 на 38-й минуте. Килиан Мбаппе забил третий гол мадридцев на 42-й минуте.

Во втором тайме на 86-й минуте был удален хавбек «сливочных» Эдуарду Камавинга. На 89-й минуте Луис Диас сравнял счет. В конце встречи на 90+4-й минуте Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

Напомним, в Мадриде немцы выиграли 2:1. Общий счет - 6:4. В полуфинале «Бавария» сыграет с «ПСЖ».

Мюнхенцы впервые с 2012 года прошли «королевский клуб» в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридцы побеждали «красных» в 2014, 2017, 2018 и 2024 годах.

В Лондоне «Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью - 0:0. В первой игре в Лиссабоне англичане победили 1:0. В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Атлетико».