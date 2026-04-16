Лига чемпионов: «Бавария» и «Реал» забили семь голов в Мюнхене

Отдел спорта
01:43 257

Стали известны все четыре полуфиналиста футбольной Лиги чемпионов. В среду четвертьфинальную стадию прошли «Бавария» и «Арсенал».

В Мюнхене «Бавария» и «Реал» устроили голевую феерию - 4:3.

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер открыл счет на 1-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Хавбек хозяев Александар Павлович сравнял счет уже через пять минут. На 29-й минуте Гюлер со штрафного вновь вывел гостей вперед. Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал счет 2:2 на 38-й минуте. Килиан Мбаппе забил третий гол мадридцев на 42-й минуте.

Во втором тайме на 86-й минуте был удален хавбек «сливочных» Эдуарду Камавинга. На 89-й минуте Луис Диас сравнял счет. В конце встречи на 90+4-й минуте Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

Напомним, в Мадриде немцы выиграли 2:1. Общий счет - 6:4. В полуфинале «Бавария» сыграет с «ПСЖ».

Мюнхенцы впервые с 2012 года прошли «королевский клуб» в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридцы побеждали «красных» в 2014, 2017, 2018 и 2024 годах.

В Лондоне «Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью - 0:0. В первой игре в Лиссабоне англичане победили 1:0. В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Атлетико».

Перемирия не будет
Перемирия не будет фото; обновлено 02:02
02:02 5417
США развернули у Ормуза уже десять судов
США развернули у Ормуза уже десять судов обновлено 01:24
01:24 15864
Зеленский об итогах «Рамштайна»
Зеленский об итогах «Рамштайна»
00:26 1159
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент Axios
15 апреля 2026, 23:45 1665
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает…
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает… обновлено 22:29
15 апреля 2026, 22:28 6353
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары наша корреспонденция
15 апреля 2026, 15:17 8393
Иран отказался от посредников
Иран отказался от посредников
15 апреля 2026, 21:53 2589
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра? срочно в номер, эксклюзив
15 апреля 2026, 18:28 8376
МИД Азербайджана соболезнует Турции
МИД Азербайджана соболезнует Турции
15 апреля 2026, 20:19 2860
Стрельба в турецкой школе: подробности
Стрельба в турецкой школе: подробности фото; обновлено 19:20
15 апреля 2026, 19:20 7922
Мир не за горами
Мир не за горами Axios
15 апреля 2026, 19:06 3187
