Американский генерал: Россия может устроить «космический Перл-Харбор»

Россия планирует разместить ядерное оружие на орбите для «космического Перл-Харбора». Об этом предупредил глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в интервью The Times.

По словам генерала, США «серьезно обеспокоены» планами Кремля. Россия рассматривает возможность размещения на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое поставит под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите.

Ядерный взрыв на низкой орбите (от 300 до 1200 миль над Землей) может уничтожить и вывести из строя до 10 000 спутников — около 80% от общего числа. Помимо военной разведки и наведения, откажут гражданские системы связи, интернета, мобильной телефонии и GPS. Это уже назвали «космическим Перл-Харбором».

Уайтинг также предупредил, что Россия ведет «масштабное глушение спутниковой связи и GPS», которое ставит под угрозу гражданские авиалайнеры в Восточной и Южной Европе. Китай он назвал крупнейшим конкурентом США в космосе, который «продвигается пугающе быстро».