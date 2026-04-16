USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления

Американский генерал: Россия может устроить «космический Перл-Харбор»

01:47 261

Россия планирует разместить ядерное оружие на орбите для «космического Перл-Харбора». Об этом предупредил глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в интервью The Times.

По словам генерала, США «серьезно обеспокоены» планами Кремля. Россия рассматривает возможность размещения на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое поставит под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите.

Ядерный взрыв на низкой орбите (от 300 до 1200 миль над Землей) может уничтожить и вывести из строя до 10 000 спутников — около 80% от общего числа. Помимо военной разведки и наведения, откажут гражданские системы связи, интернета, мобильной телефонии и GPS. Это уже назвали «космическим Перл-Харбором».

Уайтинг также предупредил, что Россия ведет «масштабное глушение спутниковой связи и GPS», которое ставит под угрозу гражданские авиалайнеры в Восточной и Южной Европе. Китай он назвал крупнейшим конкурентом США в космосе, который «продвигается пугающе быстро».

ЭТО ВАЖНО

Перемирия не будет
Перемирия не будет фото; обновлено 02:02
02:02 5417
США развернули у Ормуза уже десять судов
США развернули у Ормуза уже десять судов обновлено 01:24
01:24 15865
Зеленский об итогах «Рамштайна»
Зеленский об итогах «Рамштайна»
00:26 1159
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент
Шефу Пентагона собираются объявить импичмент Axios
15 апреля 2026, 23:45 1665
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает…
Вашингтон допускает, Тегеран настаивает… обновлено 22:29
15 апреля 2026, 22:28 6353
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары наша корреспонденция
15 апреля 2026, 15:17 8394
Иран отказался от посредников
Иран отказался от посредников
15 апреля 2026, 21:53 2589
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?
Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра? срочно в номер, эксклюзив
15 апреля 2026, 18:28 8376
МИД Азербайджана соболезнует Турции
МИД Азербайджана соболезнует Турции
15 апреля 2026, 20:19 2860
Стрельба в турецкой школе: подробности
Стрельба в турецкой школе: подробности фото; обновлено 19:20
15 апреля 2026, 19:20 7923
Мир не за горами
Мир не за горами Axios
15 апреля 2026, 19:06 3187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться