Нефть и газ подорожают на 100-200%

Международный валютный фонд прогнозирует глобальный экономический рост на уровне 3,1% в 2026 году, что на 0,2 процентных пункта ниже январского прогноза. Об этом сообщает CNN.

Эта незначительная корректировка исходит из предположения, что война на Ближнем Востоке будет «относительно кратковременной». Также прогнозируется рост глобальной инфляции до 4,4% в этом году.

Фонд также обозначил два сценария в случае более длительного конфликта.

Самый пессимистичный сценарий предполагает, что цены на нефть и природный газ вырастут на 100-200% по сравнению с январем и останутся на этом уровне до 2027 года.

В таком случае глобальный экономический рост в этом году составит всего 2%.