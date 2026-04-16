Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы...

С семи утра среды до семи утра четверга Россия совершила две волны комбинированных атак на территорию Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования и ударных беспилотников, всего было 703 целей, заявили Воздушные силы ВСУ.

Российские военные, согласно заявлению, применили 19 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, пять крылатых ракет «Искандер-К», а также 659 беспилотников. К 07:30 по местному времени (08:30 по Баку) сбиты 19 ракет Х-101, восемь «Искандеров-М»/С-400, четыре «Искандера-К» и 636 дронов, говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях, заявили украинские военные, предупредив, что атака продолжается.

В Одессе число погибших при ночной атаке увеличилось до восьми, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

В Днепропетровской области из-за российской атаки три человека погибли, 34 пострадали. В результате массированного удара по Днепру повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Во время вечерней и ночной атаки, по его данным, пострадали 30 человек.

Российские военные пока не комментировали массированную атаку. Минобороны России заявило о более 200 сбитых за ночь украинских дронах.