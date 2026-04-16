Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы...

С семи утра среды до семи утра четверга Россия совершила две волны комбинированных атак на территорию Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования и ударных беспилотников, всего было 703 целей, заявили Воздушные силы ВСУ.
Российские военные, согласно заявлению, применили 19 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, пять крылатых ракет «Искандер-К», а также 659 беспилотников. К 07:30 по местному времени (08:30 по Баку) сбиты 19 ракет Х-101, восемь «Искандеров-М»/С-400, четыре «Искандера-К» и 636 дронов, говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях, заявили украинские военные, предупредив, что атака продолжается.
В Одессе число погибших при ночной атаке увеличилось до восьми, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
В Днепропетровской области из-за российской атаки три человека погибли, 34 пострадали. В результате массированного удара по Днепру повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Во время вечерней и ночной атаки, по его данным, пострадали 30 человек.
Российские военные пока не комментировали массированную атаку. Минобороны России заявило о более 200 сбитых за ночь украинских дронах.
* * * 08:51
В результате ночных ударов по Одессе погибли шесть человек, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«Этой ночью город пережил несколько волн ракетных обстрелов и атак ударных БПЛА. К сожалению, шесть человек погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек получили ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграме.
В Одессе повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
«Коммунальные службы с ночи работают на местах для ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб», — добавил Лысак.
* * * 08:16
В ночь на четверг, 16 апреля, российские войска нанесли удары по Украине с применением ракет и ударных беспилотников. По сообщению украинских СМИ и местных властей, центрами атак стали Киев, Харьков, Днепр, Одесса.
В результате ракетного удара по Киеву пострадали 18 человек, среди них ребенок, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Мэр украинской столицы Виталий Кличко указал, что в результате атаки погибли 12‑летний ребенок и 35-летняя женщина. По его словам, под удар попали жилые кварталы, на местах падения обломков работают экстренные и коммунальные службы. Мэр Киева заявил также, что в Оболонском районе возник крупный пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты, горят автомобили: «В Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков на нескольких локациях. На одной из них возник пожар».
Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ночной российской атаки на Киев погибли пять человек, в том числе ребенок, 21 человек пострадал. «Зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах», — сообщили спасатели.
Харьков подвергся ночной атаке беспилотников. По данным украинских СМИ и местных властей, в городе прогремело несколько взрывов, зафиксированы попадания и пожары. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Синегубов уточнил, в Индустриальном районе Харькова в результате прилета во дворе возле многоэтажного дома загорелись гражданские автомобили. В Немышлянском районе пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина.
Город Днепр также подвергся комбинированной российской атаке с применением дронов‑камикадзе и баллистических ракет. В результате раздалась серия взрывов, работала система ПВО. В отдельных районах зафиксированы пожары и повреждения жилых домов. Украинские СМИ со ссылкой на Днепропетровскую областную военную администрацию сообщали о перебоях с электроснабжением в некоторых районах города, на местах ударов работали спасатели и коммунальные службы.
Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате российской атаки два человека погибли и по меньшей мере 27 получили ранения. «14 пострадавших находятся в больнице. Пятеро из них в тяжелом состоянии», — написал он в телеграме. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. По его словам, в городе горели жилые дома, гаражи, автомобили, повреждено учебное заведение.
Россия атаковала также Одессу дронами и баллистикой. В результате ночного обстрела, предварительно, есть пятеро пострадавших. Взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе.