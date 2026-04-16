Трамп заявил, Ливан не в курсе

Власти Ливана «не в курсе» возможных контактов с Израилем, которые ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Соответствующую информацию в Бейруте по официальным каналам не получали, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

«Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые переговоры Израиля и Ливана, на этот раз с участием их лидеров, пройдут в четверг.

Американский лидер не уточнил, где именно пройдут переговоры. Комментариев ни с израильской, ни с ливанской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что переговоры между Израилем и Ливаном состоялись во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после переговоров заявили, что призывают к прекращению огня. Представители Госдепа США, которые присутствовали на встрече, сообщали, что стороны договорились начать прямые переговоры.

Между тем, по данным израильских СМИ, в среду заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось без принятия решения о прекращении огня с «Хезболлой» на юге Ливана.

Однако, как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном может вступить в силу уже на этой неделе, возможно, после того как израильские войска завершат операцию в южном ливанском городе Бинт-Джубейль.