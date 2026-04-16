Мир не за горами?

Появляется все больше признаков того, что переговоры между США и Ираном могут, наконец, привести к соглашению, при этом Пакистан выступает в роли посредника. Об этом сообщает Al Jazeera.

Пакистанские официальные лица полагают, что им удалось добиться реального прогресса, передавая сообщения между сторонами и пытаясь преодолеть разногласия, из-за которых предыдущие раунды переговоров в Исламабаде зашли в тупик. Тем временем телеканал Sky News сообщает, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибудет в столицу Катара Доху для встречи с эмиром страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По данным телеканала, стороны намерены обсудить перспективы достижения долгосрочного перемирия между Ираном и США. Отмечается, что накануне Шариф также провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в Джидде, в ходе которой обсудил роль Пакистана в содействии прекращению огня между США и Ираном, а также организации прошедших переговоров в Исламабаде. Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США. Согласно информации Reuters, одобрение такого шага будет только при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления войны.

*** 10:15 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о перехвате иранского судна при попытке обойти блокаду.

«Вчера грузовое судно под иранским флагом попыталось обойти блокаду США после выхода из порта Бендер-Аббас, пройдя через Ормузский пролив и следуя вдоль иранского побережья. Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Spruance (DDG 111) успешно перехватил и перенаправил судно, которое сейчас возвращается в Иран. На данный момент развернуто уже десять судов; с момента начала блокады США в понедельник НИ ОДНОМУ кораблю не удалось прорваться», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США в Х. «После введения блокады судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, американские войска остановили экономическую торговлю в Иране и из Ирана по морю. Американские моряки, морские пехотинцы и летчики остаются на своих позициях и готовы к действиям против любых судов, пытающихся нарушить блокаду», — отмечается в другой публикации.

*** 09:14 Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские войска продолжают морское патрулирование в региональных водах в рамках усилий по обеспечению блокады судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. В сообщении CENTCOM в соцсети X говорится, что «американские военнослужащие продолжают наблюдение и патрулирование региональных вод в поддержку блокады США судов, входящих в иранские порты или выходящих из них». При этом Reuters передает, что второй супертанкер, находящийся под санкциями США, вошел в Персидский залив через Ормузский пролив, несмотря на введенную США блокаду судов, связанных с иранскими портами.

Согласно данным отслеживания, приведенным Reuters, танкер RHN вошел в Персидский залив в среду, на следующий день после того, как другое подсанкционное судно — Alicia — прошло через пролив. По данным отслеживания, оба танкера ранее перевозили иранскую нефть, однако их текущие пункты назначения пока не ясны. Reuters отмечает, что Иран может продолжать добычу нефти до двух месяцев, несмотря на приостановку экспорта, прежде чем будет вынужден сократить добычу, поскольку меры США, блокирующие судоходство в иранские порты и из них, создают нагрузку на хранилища: «В условиях блокировки экспорта Ирану придется перенаправлять нефть в наземные хранилища. После заполнения этих хранилищ Тегерану придется сократить добычу нефти». «По оценкам консалтинговой компании FGE NextantECA, Иран располагает примерно 90 миллионами баррелей нефти в собственных хранилищах на суше из общей емкости около 122 миллионов баррелей», — отмечает Reuters. Президент США Дональд Трамп за ужином с королем Нидерландов Виллем-Александром и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне в Иране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров, как объяснил Трамп королевской чете и нидерландским чиновникам, — это усилить давление, рассказали собеседники газеты. При этом, несмотря на заявления главы Белого дома о том, что война скоро закончится, некоторые чиновники и аналитики считают, что Ирану могут потребоваться месяцы или даже больше, чтобы ощутить на себе достаточно серьезные экономические последствия блокады и уступить в переговорах. Трамп сказал помощникам, что его устраивает сохранение блокады столько, сколько потребуется, но, по его мнению, Тегеран близок к заключению сделки. Высокопоставленный американский чиновник сообщил WSJ, что ВМС США могут долго поддерживать блокаду. Однако в Пентагоне опасаются, что это создаст дополнительную нагрузку на американские военные корабли и ослабит присутствие США в других регионах, где востребована американская военно-морская мощь, например, в Тихом океане.