Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы

обновлено 12:03
Эльмир Алиев, отдел спорта
12:03 1170

Первое поражение в сборной Азербайджана потерпела Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).

В 1/8 финала она уступила Реке Папп из Венгрии.

*** 11:48

Ахмед Юсифов (60 кг) в 1/8 финала выиграл у британца Чарли Эйра и вышел в четвертьфинал.

*** 11:33

Туран Байрамов (66 кг) также начал с победы. В 1/16 финала он выиграл у Николаса Кунце из Германии. Следующий соперник - Элиос Манци (Италия).

Балабей Агаев (60 кг) в 1/8 финала досрочно победил итальянца Андреа Карлино.

*** 11:23

Шафаг Гамидова (48 кг) в 1/16 финала победила «иппоном» Эрзу Муминович (Косово). В 1/8 финала она встретится с Ассунта Скутто из Италии.

Кенуль Алиева (48 кг) в 1/16 финала взяла верх над Амбер Гершес (Нидерланды). Далее она будет бороться с испанкой Лаурой Мартинес Абеленда.

*** 10:50

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) с победы стартовала на чемпионате Европы.

Она одержала досрочную победу над Карлой Таварес Фернандес (Люксембург), использовав удержание. В 1/8 финала Гюльтадж встретится с Рекой Папп из Венгрии.

*** 09:27

Сегодня в Тбилиси стартует чемпионат Европы по дзюдо. Азербайджан в Грузии представят 15 спортсменов. В первый день чемпионата на татами выйдут семеро наших дзюдоистов и дзюдоисток.

Балабей Агаев (60 кг) начнет борьбу с 1/8 финала. Его соперником будет победитель пары Гал Блазич (Словения) - Андреа Карлино (Италия).

Ахмед Юсифов (60 кг) на этой же стадии встретится с сильнейшим в противостоянии Чарли Эйр (Великобритания) - Мартон Андраши (Венгрия).

Туран Байрамов (66 кг) стартует с 1/16 финала, где ему будет противостоять Николас Кунце из Германии.

Шафаг Гамидова (48 кг) в 1/16 финала будет бороться с Эрзой Муминович (Косово).

Кенуль Алиева (48 кг) начнет чемпионат поединком с Амбер Гершес (Нидерланды) в 1/16 финала.

Лейла Алиева (52 кг) стартует в 1/8 финала. Соперница - Одетте Джуффрида (Италия).

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) в 1/16 финала поборется с Карлой Таварес Фернандес (Люксембург).

Чемпионат Европы завершится 19 апреля. В остальные дни на татами выйдут олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Зелим Цкаев (81 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Кенан Насибов (свыше 100 кг), Судаба Агаева (70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 78 кг).

Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
Горит иранская нефть
Горит иранская нефть видео
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы...
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы... фото; обновлено 10:30
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
В Азербайджане Неделя иммунизации
В Азербайджане Неделя иммунизации заявление Минздрава
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы обновлено 12:03
12:03 1171
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха?
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха? наша корреспонденция
Трамп заявил, Ливан не в курсе
Трамп заявил, Ливан не в курсе обновлено 11:28
Мир не за горами?
Мир не за горами? видео; обновлено 11:46
11:46 2953
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
11:09 749
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
10:59 862
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
10:40 1884
Горит иранская нефть
Горит иранская нефть видео
10:35 1797
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы...
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы... фото; обновлено 10:30
10:30 3804
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
10:16 1453
В Азербайджане Неделя иммунизации
В Азербайджане Неделя иммунизации заявление Минздрава
10:06 935
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы обновлено 12:03
12:03 1171
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха?
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха? наша корреспонденция
15 апреля 2026, 22:03 5401
Трамп заявил, Ливан не в курсе
Трамп заявил, Ливан не в курсе обновлено 11:28
11:28 1379
