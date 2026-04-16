Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы

Первое поражение в сборной Азербайджана потерпела Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).

В 1/8 финала она уступила Реке Папп из Венгрии.

*** 11:48

Ахмед Юсифов (60 кг) в 1/8 финала выиграл у британца Чарли Эйра и вышел в четвертьфинал.

Туран Байрамов (66 кг) также начал с победы. В 1/16 финала он выиграл у Николаса Кунце из Германии. Следующий соперник - Элиос Манци (Италия).

Балабей Агаев (60 кг) в 1/8 финала досрочно победил итальянца Андреа Карлино.

Шафаг Гамидова (48 кг) в 1/16 финала победила «иппоном» Эрзу Муминович (Косово). В 1/8 финала она встретится с Ассунта Скутто из Италии.

Кенуль Алиева (48 кг) в 1/16 финала взяла верх над Амбер Гершес (Нидерланды). Далее она будет бороться с испанкой Лаурой Мартинес Абеленда.

*** 10:50

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) с победы стартовала на чемпионате Европы.

Она одержала досрочную победу над Карлой Таварес Фернандес (Люксембург), использовав удержание. В 1/8 финала Гюльтадж встретится с Рекой Папп из Венгрии.

*** 09:27

Сегодня в Тбилиси стартует чемпионат Европы по дзюдо. Азербайджан в Грузии представят 15 спортсменов. В первый день чемпионата на татами выйдут семеро наших дзюдоистов и дзюдоисток.