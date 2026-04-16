Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы

Первое поражение в сборной Азербайджана потерпела Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).
В 1/8 финала она уступила Реке Папп из Венгрии.
*** 11:48
Ахмед Юсифов (60 кг) в 1/8 финала выиграл у британца Чарли Эйра и вышел в четвертьфинал.
*** 11:33
Туран Байрамов (66 кг) также начал с победы. В 1/16 финала он выиграл у Николаса Кунце из Германии. Следующий соперник - Элиос Манци (Италия).
Балабей Агаев (60 кг) в 1/8 финала досрочно победил итальянца Андреа Карлино.
*** 11:23
Шафаг Гамидова (48 кг) в 1/16 финала победила «иппоном» Эрзу Муминович (Косово). В 1/8 финала она встретится с Ассунта Скутто из Италии.
Кенуль Алиева (48 кг) в 1/16 финала взяла верх над Амбер Гершес (Нидерланды). Далее она будет бороться с испанкой Лаурой Мартинес Абеленда.
*** 10:50
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) с победы стартовала на чемпионате Европы.
Она одержала досрочную победу над Карлой Таварес Фернандес (Люксембург), использовав удержание. В 1/8 финала Гюльтадж встретится с Рекой Папп из Венгрии.
*** 09:27
Сегодня в Тбилиси стартует чемпионат Европы по дзюдо. Азербайджан в Грузии представят 15 спортсменов. В первый день чемпионата на татами выйдут семеро наших дзюдоистов и дзюдоисток.
Балабей Агаев (60 кг) начнет борьбу с 1/8 финала. Его соперником будет победитель пары Гал Блазич (Словения) - Андреа Карлино (Италия).
Ахмед Юсифов (60 кг) на этой же стадии встретится с сильнейшим в противостоянии Чарли Эйр (Великобритания) - Мартон Андраши (Венгрия).
Туран Байрамов (66 кг) стартует с 1/16 финала, где ему будет противостоять Николас Кунце из Германии.
Шафаг Гамидова (48 кг) в 1/16 финала будет бороться с Эрзой Муминович (Косово).
Кенуль Алиева (48 кг) начнет чемпионат поединком с Амбер Гершес (Нидерланды) в 1/16 финала.
Лейла Алиева (52 кг) стартует в 1/8 финала. Соперница - Одетте Джуффрида (Италия).
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) в 1/16 финала поборется с Карлой Таварес Фернандес (Люксембург).
Чемпионат Европы завершится 19 апреля. В остальные дни на татами выйдут олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Зелим Цкаев (81 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Кенан Насибов (свыше 100 кг), Судаба Агаева (70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 78 кг).