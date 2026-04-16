В Азербайджане Неделя иммунизации

C 19 по 25 апреля в городах и районах Азербайджана пройдет Неделя иммунизации. В связи с этим министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал соответствующий приказ.

Иммунизация проводится согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, заявили в Минздраве.

Согласно приказу, предусмотрена организация привлечения к вакцинации в рамках Недели иммунизации детей, которые по каким-либо причинам остались вне прививок, проведение мониторингов в районах с особенно низким уровнем охвата вакцинацией, оказание методической помощи медицинским учреждениям, осуществляющим иммунизацию детей, а также информирование населения по этим вопросам.

В период Недели иммунизации в ряде районов планируется проведение серии мероприятий. Также в медицинских управлениях и учреждениях Азербайджана подготовлены различные постеры и информационные листовки для распространения среди населения.

«По инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2006 года ежегодно в Европейском регионе проводится Неделя иммунизации, и Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики также присоединяется к этой инициативе», - отметили в Минздраве.